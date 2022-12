Se Vaupotiču maje stolček?

Spremenjeni pogoji za imenovanje direktorja in sestavo svetov v treh muzejih

Ministrica za kulturo Asta Vrečko med predvolilno kampanjo za stranko Levica

© Borut Krajnc

Sredi decembra je vlada spremenila sklepe o ustanovitvi treh nacionalnih muzejev – Moderne galerije, Prirodoslovnega muzeja in Narodnega muzeja Slovenije. V vseh treh je zaostrila pogoje za imenovanje direktorja in spremenila sestavo svetov. Novosti so ob burnem političnem dogajanju ostale spregledane, a si zaslužijo pozornost, saj bodo omogočile ureditev razmer v muzejih, ki so zaradi različnih razlogov najbolj ranljivi. Še zlasti pomembne so za zaposlene v Moderni galeriji, ker jim vlivajo prepotrebno upanje, da se bo agonija, v katero jih je pahnil prejšnji minister za kulturo Vasko Simoniti s svojo buldožersko politiko, morda vendarle končala. Za nekatere prepozno; zaradi nevzdržnih razmer sta odpoved dala že dva kustosa od sedmih, ki so ključni strokovnjaki tega muzeja.

Agonija zaposlenih v Moderni galeriji je v marsičem enaka tisti, ki jo doživljajo zaposleni na RTV Slovenija. Direktor Aleš Vaupotič, ki je leta 2021 nasledil zrušeno dolgoletno direktorico Zdenko Badovinac, je bil Simonitijev favorit, četudi je razpisne pogoje izpolnjeval le zato, ker so jih znižali posebej zanj. Zaposleni že od začetka opozarjajo, da se standardi pod njim katastrofalno znižujejo, sam jim preti z različnimi ukrepi. Program, ki ga snuje mimo njih, je pod vsako kritiko. Obisk se je občutno zmanjšal. Mednarodne povezave so strmoglavile.

Ministrica Asta Vrečko je Vaupotiču že pred časom poslala signal, da ne uživa njenega zaupanja, a ni odstopil, še več, z razpisi krepi svojo malo ekipo. Povsem mogoče je, da bo na položaju, ki se je izpraznil ob odhodu vrhunskega kustosa Marka Jenka, za nedoločen čas zaposlil neprimerljivo manj izkušenega Roberta Simoniška, ki je Simonitijevi vladi asistiral z vodenjem Moderne galerije v času po zrušitvi Zdenke Badovinac in pred Vaupotičevim prihodom. Simonišek je Vaupotičev pomočnik, njegova zaposlitev je vezana na direktorjev mandat.

Agonija se nadaljuje, zanjo pa je neposredno odgovoren tudi svet zavoda, v katerem večina članov, imenovanih v času Janševe vlade, Vaupotiča podpira. Ravno prek sveta naj bi se vlada zdaj lotila urejanja razmer v Moderni galeriji. Spremembe aktov ji omogočajo, da se doslej petčlanski sveti v treh muzejih spremenijo v šestčlanske, s tem bi dodatnega predstavnika in (kar tretjinsko) moč dobili zaposleni. Preostale člane sveta bi še naprej imenoval ustanovitelj, država, novost pa je, da bi jih lahko tudi predčasno razrešil. Bo torej že v kratkem imenovan nov svet Moderne galerije? Bo ta razrešil Vaupotiča? Njegov naslednik bo moral poleg splošnih pogojev izpolnjevati še pogoje s področja dela muzeja; gre za varovalo pred nekompetentneži na vodstvenih položajih.

Vse te spremembe so pomembne tudi za Narodni muzej Slovenije, ki je bil tarča enake Simonitijeve taktike, le da je njegovega direktorja Pavla Carja medtem odnesla prah dvigajoča afera z domnevnimi ponaredki, in Prirodoslovni muzej, ki bi si po Simonitijevih manipulacijah z Metelkovo 6 končno zaslužil ustrezne in dovolj velike prostore za delovanje. A najprej je treba poskrbeti za temelje.