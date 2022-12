Robert Golob / »Vse, kar smo napovedali za leto 2022, smo dosegli«

IZJAVA DNEVA

"Vse, kar smo napovedali za leto 2022, smo dosegli. Pred volitvami, pred nastopom mandata in ob prvi seji vlade pa smo napovedali dva cilja: sprejem izhodne strategije za covid-19 in priprava interventne strategije za zdravstvo ter obvladovanje draginje, inflacije in energetskih cen. O covidu ne bom več govoril, inflacija je s svojimi desetimi odstotki seveda visoka, a je nižja od evropskega povprečja, tudi energetske cene so seveda žal višje, vendar so take, da bomo z njimi lahko zdržali. Ta dva cilja sta bila napovedana kot primarna in kot edina cilja za letošnje leto. Nikoli nismo skrivali in tudi danes ne skrivamo, da je leto 2023, leto, ki prihaja, leto reform. Če je kdo pričakoval reforme v letošnjem letu in to, da bi bile celo izpeljane, je bil pač nerealen."

(Predsednik vlade Robert Golob o tem, kakšna je njegova političai bilanca, kaj mu je v tem letu uspelo narediti; v intervjuju za Dnevnikov Objektiv)