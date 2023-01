»Če le lahko, smo proti«

IZJAVA DNEVA

"Na koncu leta se vedno pojavi isto vprašanje: kje za vraga živimo? Slika ni ravno navdušujoča. Živimo v družbi paradoksov, bizarnosti, samozadostnosti in stalnega kazanja s prstom na druge. Predvsem pa stalnega nasprotovanja. Če le lahko, smo proti. To vedno znova pride na dan ob vsakojakih volitvah. To leto smo imeli kar trikrat priložnost, da smo glasovali proti. Najprej proti Janezu Janši na državnozborskih volitvah, potem proti klonu Janeza Janše na predsedniških in na koncu še proti njegovemu nagajanju vladi z zavrnitvijo referendumskih pobud."

(Kolumnist Leon Magdalenc o tem, da nas biti proti konstituira in definira; via Dnevnik)