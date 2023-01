»Tradicionalna delitev na levico in desnico je neuporabna, zastarela«

IZJAVA DNEVA

"Če mislite na strankarsko levico, to drži. Tradicionalna delitev na levico, ki je progresivna ter zastopa interese delavcev in kmetov, ter desnico, ki zagovarja tiste aristokracije, veleposestnikov, cerkva in kapitalistov, je v zadnjih desetletjih – spet smo pri spremembah, ki so se zgodile v zadnjih 30 letih! – neuporabna, zastarela, uporabljajo jo samo še najbolj topoumni opazovalci. Drugače je z neinstitucionalno levico, ki pa ne stoji na starih okopih, ampak razrednemu boju dodaja boj za ženske pravice, za pravice priseljencev, etničnih in seksualnih manjšin, mladih, vseh šibkih in robnih."

"Vse to se čedalje bolj intenzivno dogaja, kot ugotavljate, tudi na zidovih. Še do pred nekaj desetletji so bile ulice bolj domena levičarskih subpolitičnih gibanj ali protisistemskih iniciativ, tudi grafitov. Danes je drugače: tudi tam se bije trpek boj med levičarskimi in desničarskimi aktivisti s spreji in nalepkami v rokah. Potem ko so zagovorniki omenjenih ideologij popolnoma hegemonizirali javni diskurz, skušajo njihovi ulični somišljeniki s šovinističnimi grafiti zasesti še to polje komunikacije – kot sicer to že počnejo na družbenih omrežjih. Zato ne čudi, da praktično ista gesla z grozo prebiramo na stenah in poslušamo izza političnih govornic ali prižnic."

(Profesor kulturologije na Fakulteti za družbene vede (FDV) Mitja Velikonja o tem, da levica prevzema diskurz desnice; v intervjuju za Delovo Sobotno prilogo)