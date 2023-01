Pomladna zima

PublicDomainPictures / DJND

Medtem ko v Severni Ameriki še odpravljajo posledice katastrofalnega snežnega neurja, v katerem so se temperature spustile tudi do minus 45 stopinj Celzija, lahko v večjem delu Evrope zimo preživljamo v kratkih rokavih. Pri nas smo novo leto pričakali ob rekordnih temperaturah, ki so se povzpele tudi nad 15 stopinj, v Švici pa so te dni izmerili najvišje januarske temperature severno od Alp doslej.

Zaradi podnebnih sprememb so zime vse toplejše, kar poleg ekstremnih vremenskih pojavov prinaša tudi mnoge druge negativne posledice. Pomanjkanje snega lahko vodi v daljša sušna obdobja poleti, višje temperature škodijo rastlinam, ki potrebujejo zimsko mirovanje, prizadenejo pa jih lahko še morebitne kasnejše pozebe. Seveda otoplitve vplivajo tudi na spremenjeno obnašanje živali.

Tako doma kot v tujini še vedno obstajajo številni zanikovalci podnebne krize, odločevalci pa bolj kot resnemu iskanju rešitev čas posvečajo besedičenju. Tudi v 2023 moramo zato od njih zahtevati ukrepanje!

Agrument ustvarja Danes je nov dan.