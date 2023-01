Naslovnica nove Mladine / ZLATI ŠKOF

Poročila ameriških obveščevalcev razkrivajo, da je ljubljanski škof Gregorij Rožman leta 1948 iz švicarskih bank dvigoval imetje, ki so ga ustaši med vojno zaplenili Judom in Srbom

V petek izide nova Mladina! Za oblikovanje naslovnice je tokrat poskrbelIvian Kan Mujezinović, fotografijo škofa Rožmana pa hrani Muzej novejše zgodovine Slovenije. V novi številki, ki bo pri prodajalcih časopisov in na naši spletni strani na voljo od petka, 6. januarja, dalje, razkrivamo poročila ameriških obveščevalcev, v katerih je zapisano, da je ljubljanski škof Gregorij Rožman leta 1948 iz švicarskih bank dvigoval imetje, ki so ga ustaši med vojno zaplenili Judom in Srbom. Ne zamudite!

