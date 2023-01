RTV Slovenija je za umetniška dela odštela 9000 evrov

Poletna osvežitev

Andrej Grah Whatmough, generalni direktor RTV in "ljubitelj umetnosti"

Vodstvo RTV Slovenija kljub domnevno slabi bilanci javne radiotelevizije ne deluje ravno gospodarno: za novo strategijo razvoja, ki jo je naročilo pri zunanjem izvajalcu, je plačalo 47 tisoč evrov – in za to dobilo deloma prepisano seminarsko nalogo –, generalni direktor radiotelevizije Andrej Grah Whatmough pa je kmalu po novembrskem referendumu, ki je zapečatil usodo sedanjega vodstva, sebi in najbližjim sodelavcem zagotovil visoke odpravnine. Gre za zneske od 80 do 100 tisoč evrov.

Poleti si je vodstvo privoščilo tudi nakup 15 umetniških del v ljubljanski Galeriji Ažbe, Erarjevi podatki razkrivajo, da je zanje skupaj odštelo 9000 evrov.

Kot odgovarjajo na RTV Slovenija, gre za 15 uokvirjenih grafik, vsaka posamezno stane 600 evrov. »Grafike se nahajajo v različnih pisarnah v stavbi Televizije Sloveniija, v vseh teh pisarnah sprejemamo tako notranje kot zunanje goste.« Zaposleni na RTV Slovenija, ki upravljajo spletno stran »tukajsmo.info« (gre za stran, ki javnost obvešča o dogajanju na radioteleviziji), so sicer zapisali, da te grafike zdaj, »navešene brez reda in okusa, 'krasijo' tajniške pisarne in eno od sejnih sob«.

Vodstvo RTV Slovenija naj bi se bilo za nakup grafik odločilo, da bi z njimi »osvežilo« dotrajane prostore. »Nobena od teh pisarn v tem stoletju ni bila prenovljena in jih je zob časa že načel. Nakup grafik, s katerimi smo prostore osvežili, je bil stroškovno veliko bolj smiseln ukrep kot obnova prostorov,« odgovarjajo na radioteleviziji.

Za nakup umetniških del se niso odločili zgolj zaradi stroškovne učinkovitosti, še dodajajo, ampak tudi zato, ker so kulturni zavod, »umetnost pa je nedvomno pomemben del kulture. Dela tako krasijo naše prostore, prostore javnega kulturnega zavoda. Prepričani smo, da noben vložek v kulturo ni izgubljen, saj gre za vložek v našo skupno zapuščino in tudi prihodnost.«

Volivci so na referendumu sicer odločili, da RTV Slovenija potrebuje več kot zgolj lepotne popravke. Novela zakona o RTV Slovenija je bila prejšnji teden že objavljena v Uradnem listu, a menjave vodstva po nekaterih napovedih ne gre pričakovati vse do poletja.