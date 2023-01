Zlati škof

Poročila ameriških obveščevalcev in diplomatov razkrivajo, da je ljubljanski škof Gregorij Rožman leta 1948 v švicarskem Bernu iz bank dvigoval premoženje, ki so ga tja spravili ustaši

Rožman je bil vseskozi v zelo dobrih odnosih z nacistično oblastjo. Kot je zapisano v knjigi Slovenija v vojni (Čepič, Guštin, Troha), je to »izjemen in dejansko edinstven primer v Evropi«.

© tografijo hrani MNZS

Gregorij Rožman (1883–1959) je bil ljubljanski škof. Znan je po svoji vlogi med drugo svetovno vojno. Partizanska stran ga upravičeno obtožuje kolaboracije z italijanskim in nemškim okupatorjem, njegovi privrženci pa pravijo, da se je vseskozi boril za slovenski narod in ga skušal rešiti pred brezbožnim komunizmom. Zaradi medvojne vloge je po letu 1991 postal tema političnih obračunov, ena stran ga v imenu revizije zgodovine povzdiguje v žrtev revolucionarnih procesov, druga na vojni čas gleda le skozi prizmo zločinov okupatorjev in njihovih sodelavcev. Oba pogleda sta napačna, oba pozabljata na pieteto.