Polovica izbrisanih je še vedno izbrisana

Novi poziv k iskreni in pravični popravi krivic izbrisanim, tujcem, v katerih človekove pravice je nezakonito posegla poosamosvojitvena oblast

Evropsko sodišče je pred več kot 10 leti razsodilo, da se je v primeru izbrisanih zgodil nedopusten poseg v človekove pravice (na fotografiji predstavniki izbrisanih pred evropskim sodiščem)

© Borut Krajnc

Amnesty International Slovenije in Mirovni inštitut sta pripravila peticijo in poziv vladi in njenemu predsedniku Robertu Golobu, naj »čim prej pripravita zakonske ukrepe, ki bodo omogočili povrnitev statusa in popravo krivic vsem izbrisanim«. Izbris več deset tisoč večinoma državljanov nekdanjih bratskih republik, ki je največja sistematična kršitev človekovih pravic po osamosvojitvi, se je zgodil leta 1992, poprava krivic pa kakih 20 let kasneje. O čem govorijo nevladniki?