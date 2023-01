Umazano zeleni skladi

Delniška sklada NLB in Triglava vlagata tudi v okoljsko precej oporečna podjetja

Podjetji NLB Skladi in Triglav Skladi ponujata zelene delniške sklade, prek katerih denar strank vlagata »v delnice izdajateljev, ki so nadpovprečno okolijsko ozaveščeni«. Okoljevarstveniki podjetji kritizirajo, saj med drugim vlagata v družbe, ki so po njihovem mnenju okoljsko oporečne.