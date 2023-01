Pahor ni več predsednik, ostaja kralj Instagrama

Konec neke dobe

Borut Pahor v novi pisarni

© Instagram Borut Pahor

Bivši predsednik države Borut Pahor je bil ob prenehanju mandata deležen hvalospevov. Za izjemne dosežke »na področju delovanja države, njenega pravnega in ustavnega reda, demokratičnosti in mednarodne skupnosti« mu je Nova univerza, zasebni projekt Petra Jambreka, podelila častni doktorat. Poklonili so se mu tudi podjetniki. V Klubu slovenskih podjetnikov so mu simbolno izročili zlati ključ za dostop do prostorov in storitev kluba. Ob izročitvi ključa je predsednik kluba Joc Pečečnik poudaril, da je bil Pahor predsednik, ki je bil sposoben premikati meje. Zlati ključ bodo v prihodnje izročili tudi nekdanjima predsednikoma Milanu Kučanu in Danilu Türku.