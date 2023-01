»10. januarja bodo ljudje, ki plačujejo za zdravstvo, zahtevali izboljšanje razmer«

Danijel Bešič Loredan, minister za zdravje RS

"Na trenutke se zdi, da Danijel Bešič Loredan pri vodenju zdravstvenega resorja nima natančnega fokusa. Nenavadno veliko časa zna porabiti za detajle. Pri diagnostiki je včasih črnogled, drugič črnogledost očita interesnim skupinam. Interesnih skupin, ki naj bi ustvarjale privid izrednega stanja, ni identificiral. Rentgenski posnetek družbe, ki bi razkril interesne skupine, povezane z zdravstvom, pa bi bil nedvomno zanimiv. Brez rentgena je ena interesna skupina javno vidna: to so bolnice in bolniki, potencialni pacienti in pacientke. Ta interesna skupina redno plačuje za zdravstvene storitve, vendar več kot 130.000 oseb iz te interesne skupine niti osebnega zdravnika nima. Ta interesna skupina je napovedala stavko bolnic in bolnikov. Desetega januarja bodo ljudje, ki plačujejo za zdravstvo, a se ob bolezni soočajo z vedno višjimi ovirami, ko hočejo priti do zdravstvene storitve, na Trgu republike zahtevali izboljšanje razmer."