Učimo se drug od drugega

Lani nismo rešili sveta, a to ne pomeni, da na področju preprečevanja podnebnih sprememb in okoljske pravičnosti ni bilo pomembnih zmag. Daleč stran od zahodnih kamer so jih mnogo dosegli staroselci.

Ekvadorski načrti za več črpanja nafte in rude v Amazoniji so propadli, ker je ustavno sodišče pritrdilo staroselcem, da so kot lastniki območja edini odločevalci. Zaradi staroselske stavke je Ekvador uvedel začasen moratorij na nova naftna in rudna črpališča. Velika območja, med drugim v ZDA in Keniji, so bila vrnjena staroselcem v zaščito in upravljanje. Brazilija je dobila ministrico za staroselske pravice, ki bo pomagala pri boju za ohranitev Amazonije.

Jasno je, da so zgodovino pisali "zmagovalci", ki so si podjarmljali lokalno prebivalstvo ter brisali obstoječa znanja in izkušnje. Marsikatera nezahodna kultura bolje kot mi razume pomen skupnosti in je razvila učinkovite taktike skupnostnega boja – čeprav jih ne moremo kar nekritično prenesti k nam, nas lahko naučijo, da se skupaj da!

