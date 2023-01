»Mirne so le še tri kategorije prebivalstva: zdravniki, politiki in finančne elite«

IZJAVA DNEVA

"Mirne so le še tri kategorije prebivalstva: zdravniki, politiki in finančne elite. Ti imajo to osnovno pravico in tudi siceršnjo, neprimerno večjo dostopnost do storitev zanesljivo zagotovljeno. Od nekdaj. In prav to splošno znano dejstvo je svojevrsten, v nebo vpijoč, desetletja trajajoč in ravno zato že povsem prezrt dokaz visceralne korupcije, ki se je v zdravstvu bolj kot v katerem koli drugem sektorju razrasel v raka."

"Ta rak ni nov, deloval je že v prejšnji državi, od nekdaj je bil folklora, razlika je ta, da se mu je po osamosvojitvi pridružil še en, še agresivnejši: mešanje javnega in zasebnega, tako v zdravstvu kot v zavarovalništvu. Ravno to je, pa naj so bili ministri za zdravje neodgovorni ali le žalostno neumni, spodkopalo vzdrževanje javnega zdravstvenega sistema."