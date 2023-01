Romom ne strežemo, hvala za razumevanje

Diskriminacija na podlagi etnične pripadnosti v Prekmurju

Drugega decembra predlani so trije Romi sedli v enega izmed barov v Černelavcih, nekakšnem predmestju Murske Sobote, ki leži nedaleč od romskega naselja Pušča. To v Sloveniji že dolga leta velja za primer dobre prakse urejanja romskih naselij. Vendar v lokalu niso bili postreženi in so ga morali zapustiti. K njim je pristopila natakarica in jim pojasnila, da Romom, žal, do nadaljnjega ne strežejo, ker se je v lokalu v preteklem tednu med Romi že dvakrat vnel pretep.

Zagovornik načela enakosti je prejel prijavo ene izmed prič dogodka, opravil postopek in decembra lani izdal odločbo, da so bile z odklonitvijo postrežbe osebe romske narodnosti diskriminirane na podlagi etničnega izvora.

Med leto dni trajajočim postopkom je od lastnikov lokala prejel pojasnilo, da ne drži, da pripadnikom romske skupnosti ne bi stregli, da se je to zgodilo le tedaj, ker naj bi bila natakarica mislila, da je med trojico, ki je vstopila, tudi eden od tistih, ki so se dan prej stepli v lokalu in zagrešili fizični napad nanjo. A pričevanje preostalih vpletenih in prič ni potrdilo teh navedb.

Natakarica se je usedla za mizo k trem moškim, se jim opravičila in jim pojasnila, da jim ne more postreči, saj bi sicer »morala postreči tudi ostalim Romom«. Iz tega izhaja velika verjetnost, da med trojico ni prepoznala napadalca ali kogarkoli, ki je bil dan pred tem vpleten v pretep, pač pa je šlo za odločitev o posebni obravnavi romskih gostov, ki jo je na kraju samem potrdila tudi lastnica lokala. Zagovornik se je za razjasnitev obrnil na policijsko upravo Murska Sobota in od policije prejel pojasnilo, da v povezavi s pretepom in napadom v lokalu »niso obravnavali nobene izmed treh naštetih oseb«. Poleg tega so pojasnili, »da nobena izmed treh oseb v času obravnave dogodka ni bila stranka lokala, prav tako ni bila nobena izmed treh oseb naknadno obravnavana v povezavi s fizičnim obračunom v lokalu«.

V odločbi še piše, da »kaznovanje posameznikov zaradi prepira in pretepa v baru ni v domeni osebja oziroma vodstva bara, marveč policije (ali pristojne varnostne službe) – skladno z zakonom o varstvu javnega reda in miru in zakonom o prekrških«. Hkrati je ukrep, da se ne streže celotni populaciji neke etnične manjšine zgolj zato, ker nekateri njeni pripadniki povzročajo (ali naj bi povzročali) težave, nedopusten in spominja na neka druga, zelo mračna obdobja iz evropske zgodovine. Skrb zbujajoče pa je tudi, da se je to zgodilo na severovzhodu Slovenije, kjer naj bi bilo družbeno ozračje precej bolj vključujoče do Romov, kot je na jugovzhodu države.

Odločba zagovornika načela enakosti sicer sama po sebi za kršitelja, torej za lastnico omenjenega bara v Prekmurju, nima pravnih posledic. Žrtve bi jo lahko uporabile le kot dokaz v morebitnem odškodninskem postopku pred sodiščem.