En zdravnik za dva sodnika in tri profesorje?

Danes je nov dan

Razkrajajoči se enotni plačni sistem v javnem sektorju se spreminja v sindikalistični El Dorado. Zdi se, da je le še od moči in vztrajnosti interesnih skupin, ki obvladujejo posamezne sindikate, odvisno, kako se bodo vsesplošnim podražitvam prilagodile javne plače.

FIDES, ki preobremenjenost, stisko in slabe plače mladih zdravnikov izkorišča za utiranje poti zasebnim interesom najbolje plačanih in privatizaciji javnega zdravstva, si je za talca vzel kar paciente ter očitno v pogajanjih izsilil dovolj, da se je odpovedal stavki. Nekaj so dosegli tudi v šolstvu in pravosodju, številna pogajanja še potekajo, v zraku je vonj po stavkah.

Sporadično gašenje najbolj pretečih požarov, kot je deljenje bonbončkov zdravnicam – ali pa pomočnikom vzgojiteljev – vladi kupuje mir, a na sistemski ravni ruši sorazmerja med različnimi poklici. Seveda imajo mladi zdravniki prenizke plače, a če bodo imeli višje od svojih profesorjev na fakulteti, se je treba vprašati, če bodo imeli tudi vrhunsko znanje.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.