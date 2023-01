»Stanje v dolgih vrstah je v Sloveniji očitno še vedno civilizacijski standard«

IZJAVA DNEVA

"Človek lahko v tej državi vedno malo počaka, kakor ne bi imel nihče med nami pametnejšega dela ali kakor bi nam večurno stanje na žgočem soncu ali nočnem mrazu koristilo. Stanje v dolgih vrstah je, podobno kot bivakiranje po polnih čakalnicah, pri nas očitno še vedno civilizacijski standard, nespremenjen še od časov, ko so naši starši vsakodnevno v vrstah čakali na osnovne življenjske potrebščine, na prehod meje ali na izplačilo plače. Morda je to za koga celo znamenje naše urejenosti in organiziranosti, ker pri nas definitivno ne zamudimo priložnosti, da bi ljudi postavili v vrsto."

(Pisatelj, režiser in kolumnist Goran Vojnović o tem, da bi morali tisti, ki so pustili stati v vrsti stare in bolne ljudi, kazensko odgovarjati; via Dnevnikov Objektiv)