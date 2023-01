Za vključujoča simbolna obeležja

Peter Žunič Fabjančič

Projekt Pozabljena polovica Novega mesta si prizadeva osvetliti zgodovinsko zapostavljene in izrinjene ženske. Iniciativa jih popisuje, prireja dogodke in vodi kampanje za njihovo pripoznanje.

Trenutno v organizaciji Pozabljene polovice poteka spletna peticija, s katero želijo pobudnice za doprsne kipe predvidena mesta na novomeškem Glavnem trgu zapolniti tudi z ženskami, konkretno s kipom Ilke Vašte. Zgodovina izključevanja žensk iz javnega se namreč najbolj jasno kaže prav v njihovem simbolnem manku v javnem prostoru. Slednjega plastično prikazujejo prav novomeški prazni podstavki.

Vašte je bila v Novem mestu rojena avtorica številnih zgodovinskih romanov, znana po svojih liberalnih načelih. Do nedavnega ji je v rodnem kraju med skoraj dvesto ulicami pripadala ena od le dveh, poimenovanih po ženskah – druga pa Pii in Pinu Mlakarju. Prav Pozabljena polovica je soodgovorna za to, da so svoje ulice v Novem mestu dobile še Ivana Oblak, Elizabeta Soklič, Marija Tomšič in Vera Albreht.

