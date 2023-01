Je bil Robert Golob junak, ki je šel med protestnike?

IZJAVA DNEVA

"No, Robert Golob ni bil le junak, ki je šel med protestnike. Bil je tudi neke vrste znanilec novih časov. Časov, ko bodo oblastniki protestirali sami proti sebi. Nezadovoljni s stanjem v družbi bodo odkorakali na ulice. In tam bodo morali postaviti kopico ogledal. Ker na koncu so vsi protesti vedno uperjeni proti oblasti. Torej bodo protestirali proti tistim, ki jih bodo videli v ogledalu."

"Svojevrstno ogledalo pa vedno znova postavlja zgodovina. In vsaka nova oblastna garnitura naj se nekaj izuči iz njih. Posebej to velja za glavnega akterja, predsednika vlade Roberta Goloba."

(Kolumnist Leon Magdalenc v Dnevnikovi kolumni o tem, da se pred našimi očmi se dogaja zgodovina)