Direktorica ZD Ljubljana / »Situacija v Ljubljani še zdaleč ni najslabša«

IZJAVA DNEVA

"Druge izpostave po državi imajo pri družinskih zdravnikih bistveno slabše številke. Ko se začne govoriti o slabem stanju v Ljubljani, to postane neka mantra, ki se ponavlja. Pomanjkanje družinskih zdravnikov beležijo v enoti Moste-Polje, kjer sta od osmih zdravnikov ostala le dva. Poleg tega je pomanjkanje še v enoti Rudnik in Fužine, od koder so odšli po trije zdravniki. Situacija v ZD Ljubljana še zdaleč ni najslabša, predvsem pa ni slaba."

(Direktorica Zdravstvenega doma Ljubljana Antonija Poplas Susič na tiskovni konferenci o razmerah v ZD Ljubljana, kjer so se ob pomanjkanju družinskih zdravnikov soočali s kopico težav)