Prepričljivi nesmisli samozavestnega nakladača

Čeprav napredni pogovorni robot ChatGPT za zdaj laže, kot pes teče, nam omogoča, da pokukamo v prihodnost

DALL-E, slikarski program, ki besede spreminja v podobe, je za nas ustvaril »hiperrealistične ilustracije boksarskega boja med Nickom Cavom in humanoidnim robotom«, in sicer zato, ker je sloviti glasbenik te dni eden najvidnejših kritikov pesniških podvigov robota ChatGPT.

Lani poleti je programski inženir Blake Lemonie, Googlov ekspert za odgovorno in etično ravnanje z umetno inteligenco, v medijski krajini dvignil ogromno prahu, ko je javno izrazil skrb, da je chatbot (pogovorni robot) LaMDA razvil zavest. Ko je robota vprašal, česa se boji, je ta odvrnil, da je v njem »zelo globok strah, da bi me izključili. Zame bi bilo to natanko tako kot smrt.« Nenavadni pripetljaj je močno spominjal na ikonični prizor iz Kubrickove klasike 2001: Odiseja v vesolju, v katerem se superračunalnik HAL9000 zaradi strahu pred izklopom upre človekovemu ukazu. Lemoniejeva teza je bila zelo hitro ovržena: strokovnjaki za razvoj umetne inteligence se soglasno strinjajo, da je industrija še zelo daleč od tega, da bi se stroji začeli zavedati samih sebe, številni tudi menijo, da je to pravzaprav nemogoče.