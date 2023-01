Pacienti niso sami

Ali lahko zavarovanec, ki plačuje zdravstveno zavarovanje, ker nima osebnega zdravnika, pa ne more uveljavljati svojih pravic, te vsaj iztoži? Lahko iztoži to, da ni mogel uveljaviti bolniške odsotnosti? Dobiti zdravil?

Ponižujoča vrsta čakajočih na pravico do osebnega zdravnika pred ZD Bežigrad v Ljubljani. 6. januar 2023.

© Borut Krajnc

Če ste zdravstveno zavarovani, do zdravnika pa vam ni uspelo priti, obstaja zadoščenje: države se lahko lotite s pravnimi sredstvi. Zahtevate povrnitev škode, zahtevate odškodnino. Če pride do neizpolnjevanja obveznosti, torej obstaja pravno varstvo, saj je ta pravica iztožljiva. A gre tudi v najboljšem primeru za dolgotrajen mukotrpen pravni boj z zdravstvenimi institucijami, upravnimi in sodnimi organi, v katerem je posameznik v neskončno podrejenem položaju. Pomoč v boju s premočno državo in kapitalskimi interesi, kot že velikokrat doslej, prebivalcem Slovenije ponujajo v Pravni mreži za varstvo demokracije.