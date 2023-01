»Golobov« romunski račun

Zakaj romunska policija po letu dni še vedno ne ve ničesar?

Predsednik vlade Robert Golob še vedno trdi, da so mu ukradli identiteto

Pred parlamentarnimi volitvami je zdajšnji predsednik vlade Robert Golob sporočil, da naj bi bil nekdo v Romuniji zlorabil njegovo identiteto in odprl bančni račun na njegovo ime v tamkajšnji enoti banke Raiffeisen. Za »zlorabo identitete« naj bi bil Golob izvedel že decembra 2021, ko je finančno upravo (FURS) zaprosil za obračun plačanih davkov in potrdilo, da nima računa v tujini. Pojasnil je, da je račun, odprt leta 2017, zaprla že banka sama, saj je bil neaktiven in na njem ni bilo nobenih transakcij. »Vendar sem zadevo prepustil svojim odvetnikom, da jo rešijo,« je dejal lani jeseni.

A čeprav je zloraba identitete kaznivo dejanje – kaj šele zloraba identitete predsednika vlade – je po več kot letu dni storilec še vedno na prostosti. Še več, uradno ga nihče ne išče. Ko smo predstavnike romunske policije sredi decembra vprašali, ali primer poznajo in ali pri njih glede tega obstaja kak postopek in podobno, so na naše presenečenje iz generalnega inšpektorata romunske policije po slabem mesecu odgovorili, da informacij o tem nimajo: »Obveščamo vas, da so bili opravljeni pregledi, pri katerih niso bili ugotovljeni nobeni delovni ali kazenski spisi, ki bi bili predmet preiskave v zvezi s tem, kar ste zahtevali.«

Odgovor je nenavaden, saj bi že banka sama, če je res prišlo do kraje identitete, po uradni dolžnosti morala vložiti prijavo. Zakaj je ni?

Iz kabineta predsednika vlade so odgovorili, da je Golob za razjasnitev vseh okoliščin v zvezi z odprtjem omenjenega računa decembra 2021 pooblastil odvetniško pisarno v Romuniji, ki naj bi prevzela »vso nadaljnjo komunikacijo in postopanje v smeri razjasnitve vseh relevantnih okoliščin z romunsko banko tako glede odprtja spornega računa kot izvedbe nadaljnjih pravnih aktivnosti, potrebnih za zaščito pravnih interesov dr. Goloba v zvezi z domnevno krajo njegove identitete pri odprtju navedenega bančnega računa«.

Na tej podlagi naj bi bili romunski odvetniki na Raiffeisen banko prvič že februarja 2022 naslovili več pisnih zahtev po razkritju vseh podatkov in dokumentov, uporabljenih v zvezi z odprtjem bančnega računa, ki bi morebiti lahko bili relevantni za prepoznavo obstoja elementov kaznivega dejanja zlorabe identitete oziroma drugega relevantnega kaznivega dejanja po romunski zakonodaji in uvedbo nadaljnjih ustreznih postopkov. A razen odgovora banke, ki je sledil po več mesecih poizvedovanja romunskih odvetnikov, da naj bi bil bančni račun odprt leta 2005, zaradi neaktivnosti pa naj bi ga bila banka zaprla 3. januarja 2022, in sočasnega napotila, naj se za več informacij stranka obrne na organe pregona, naj bi bila dosedanja prizadevanja za pridobitev pojasnil in zahtevanih dokumentov neuspešna.

Glede na to, da na podlagi predhodnih obvestil banke in tudi po razpoložljivih informacijah romunskih odvetnikov do tega trenutka še ni bil po uradni dolžnosti uveden noben postopek pri pristojnih organih pregona v Romuniji, naj bi bil Golob romunskim odvetnikom leta 2022 dal tudi poseben mandat za pripravo in vložitev predloga za pregon neznanega storilca, še pravijo v kabinetu predsednika vlade.

Ker pa vsi ti postopki očitno trajajo zelo dolgo, smo tudi mi romunski policiji poslali opis okoliščin primera z zaprosilom, naj čim hitreje sama po uradni dolžnosti sproži kazenski postopek. Če se bo za kaj takega seveda odločila …