Ne boj se umetne inteligence kot take

AI thinking about AI / DALL-E

Kot da ni dovolj, da je umetna inteligenca začela ustvarjati umetnost, smo dobili še ChatGPT, ki lahko namesto nas piše eseje, pesmi in celo kodira. Medtem ko del človeštva navdušeno pozdravlja prihodnost, drugi panično zavračajo tehno revolucijo, ki naj bi dodatno poneumila našo vrsto. Ta skupina zgroženo opaža vzporednice med AI in kriptovalutami: kompleksna nova tehnologija s tech bro-ji na čelu pritegne pozornost medijev in denar vlagateljev, nato pa nekatera odmevna podjetja spektakularno propadejo.

Vendar ima za razliko od blockchaina strojno učenje vrsto dejanskih praktičnih primerov uporabe. Postaja nepogrešljiv asistent znanosti, ki se mora hitro osredotočiti na reševanje okoljskih problemov in obvladovanje pandemij. Pravkar je rešilo 50 let star izziv v biologiji in pripomoglo k napredku tudi na drugih področjih znanosti.

AI je lahko tudi ključ za napredek, potreben za reševanje problemov človeštva. ChatGPT in ostale internetne senzacije so pravzaprav samo vrh ledene gore.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.