Janez Janša / »Mi smo itak za vse krivi«

IZJAVA DNEVA

"Mi smo itak za vse krivi. Bilo bi čudno, če ne bi še za to. Dejstvo pa je, da so za to pisanje verjetno kriva neka nakazila, o katerih so bili objavljeni dokumenti. Po mojem mnenju gre zgolj za vrh ledene gore in zelo obžalujem, da že od maja zaman čakamo na tiste tri podpise poslancev Nove Slovenije, ki so bili obljubljeni, da se ustanovi preiskovalna komisija tudi v slovenskem državnem zboru, da se te sume razišče. Pa naj se ugotovi, zakaj je pravzaprav šlo. Ker očitno policija ne po vseh teh posegih, kot smo videli, tukaj ne bo nič naredila. Zelo dvomim, da tudi tožilstvo ali pa sodniki, po tem, ko so veselo ploskali za teh 600 evrov. Jaz ne bi rad, da druge države po Balkanu prej ustanovijo preiskovalno komisijo o zadevah, ki izvorno izhaja iz Slovenije kot pa mi."

(Predsednik SDS Janez Janša v intervjuju v oddaji Odmevi na TV Slovenija o tem, da so v zadnjih dneh balkanski mediji pisali o nakazilih srbskega GEN-I na račune črnogorskega podjetja veleposlanika na Hrvaškem, kosovskega, Martina Berishaja; vsi ti mediji so citirali enega novinarja, Luka Perša iz Slovenije, premier Robert Golob pa je dejal, da je za to pisanje pravzaprav kriva stranka SDS)