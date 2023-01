Golob / »Združevali bomo osnovno in dopolnilno zavarovanje«

IZJAVA DNEVA

"Dopolnilno zavarovanje je v primerjavi s 4,5 milijarde vredno šeststo milijonov. Dobički zavarovalnic, ki pa naj bi jih odpravili, pa šestdeset milijonov evrov. Šestdeset milijonov evrov napram 4,5 milijarde. Jasno je, kje bomo začeli: pri 4,5 milijarde. Dopolnilno zavarovanje kot tisto, kar moramo odpraviti, ostaja v koalicijski pogodbi in ostaja ena od teh devetih prioritet. Ker bomo združevali osnovno zavarovanje in dopolnilno v univerzalno, v neko novo zavarovanje. Ampak to pride na vrsto na koncu, ko bomo morali zagotoviti tudi vire za to reformo."

"Vsaka reforma ima vedno logiko, ki pravi: danes investiram zato, da čez čas to dobim nazaj. Tudi reforma plačnega sistema je enaka. Zato sem pri zdravstvu povedal: če bomo mi uspešni pri transformaciji zavoda za zdravstveno zavarovanje, če bomo uspešni pri digitalizaciji, če bomo uspešni pri izgonu korupcije, bomo ogromno notranjih rezerv v sistemu lahko namenili za vir namesto vira. Zato pa pravim mogoče dodatni viri za dopolnilno zavarovanje sploh ne bodo potrebni. Po drugi strani so se sredstva v javni zdravstveni blagajni zdravstveni iz leta 2019 do danes iz treh milijard dvignila na štiri milijarde in pol. Milijardo in pol več danes namenimo za zdravstvo, pa sistem razpada kot pred tremi leti. To je neverjetno. Hočem vam povedati, da če nič ne spremenimo, bo ta denar – se pravi potrebe ali odhodki ali pa strukturni primanjkljaj v proračunu – naraščal hitreje, kot si lahko mislimo. Zato je reforma tako potrebna in zato je najprej treba oklestiti stroške."

(Premier Robert Golob v intervjuju v oddaji Odmevi na TV Slovenija o tem, da bo dopolnilno zdravstveno zavarovanje čez nekaj časa združeno z osnovnim, nastalo pa bo novo, univerzalno zavarovanje, in o tem, ali se bomo morali kot država dodatno zadolževati, da bomo lahko izpeljali vse reforme)