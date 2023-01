Kako izboljšati kakovost življenja v mestu?

Večja vključenost prebivalcev v odločevalne procese mestne politike. Na Dunaju so izbrali 19 zmagovalnih pobud.

Na Dunaju skupaj s prebivalci iščejo ideje za izboljšanje kakovosti življenja v mestu, zato letos začenjajo z drugo izdajo projekta "Dunajska podnebna ekipa", ki prebivalke in prebivalce vabi k oddaji pobud za izboljšanje kakovosti življenja v mestu. Projekt na ta način spodbuja večjo vključenost prebivalcev v odločevalne procese mestne politike in uprave. V letu 2022 so izbrali 19 zmagovalnih pobud, ki jih bodo izpeljali do konca leta 2024.

Mesto Dunaj je lani zagnalo projekt "Dunajska podnebna ekipa" (Wiener Klimateam), v katerem so prebivalke in prebivalce pozvali k oddaji okolju prijaznih pobud, ki bi na različne načine prispevale k višji kakovosti življenja. Projekt prebivalcem omogoča, da se pri podajanju idej povežejo z mestno politiko in upravo ter se na tak način vključijo v procese soustvarjanja okolja, v katerem živijo.

V letu 2022 so k sodelovanju povabili prebivalce okrožij Margareten, Simmering in Ottakring. V prvi fazi projekta je bilo oddanih 1.100 pobud, med katerimi je strokovna žirija nato izbrala 283 predlogov. V naslednji fazi so predlagatelji sodelovali s strokovnjaki Mesta Dunaj in skupaj razvili 102 projektni ideji. O končnih zmagovalcih je odločala neodvisna žirija prebivalcev omenjenih okrožij, ki je izbrala 19 zmagovalnih projektov. Med zmagovalnimi idejami so med drugim kavarniška popravljalnica, hotel za deževnike, ekološka javna stranišča, ozelenitve streh, fasad in okolice, obuditev zapuščene naravoslovne učne poti, in številne druge.

Zaradi izjemnega uspeha prve izvedbe bodo s projektom nadaljevali tudi v letu 2023. Letos pri projektu sodelujejo okrožja Mariahilf, Währing in Floridsdorf, Mesto Dunaj pa bo za projekt namenilo šest milijonov evrov. "V središču 'Dunajske podnebne ekipe' je sodelovanje med Dunajčani, predstavniki okrožij in strokovnjaki Mesta Dunaj. V pogovorih in delavnicah se iz pobud razvijajo čudovite ideje za okolje. V letu 2022 smo dosegli veliko ljudi, ki pred tem še niso imeli izkušenj z vključevanjem v odločevalne procese. Pot želimo nadaljevati v treh novih okrožjih," je poudaril Jürgen Czernohorszky, dunajski mestni minister za okolje.