»Za kapitalistično družbo umetnost ni zanimiva«

IZJAVA DNEVA

"V današnjem času ne gre samo za prezrtost posameznih dogodkov, gre za prezrtost umetnosti, ki je postavljena ne v drugi, ampak v deseti plan družbenega dogajanja. Za kapitalistično družbo umetnost ni zanimiva, ne prinaša nobenega profita, samo jemlje. Duh kapitalističnega časa je tak. Proti temu se moramo neprestano boriti, ker je odrinjenost umetnosti in kulture na rob družbenega dogajanja civilizacijska katastrofa. Ko ni več kulture, je samo še kapitalizem in konec civilizacije."

"Umetnost in kultura nas opredeljujeta. To je naš pravi obraz in naša edina identiteta. Res pa je, da večina ljudi brez kulture in umetnosti lahko živi brez težav. In se niti ne zavedajo, kako osiromašeno je njihovo življenje. Ni pa to značilno samo za nas, tudi Angleži so v večini nekulturni, Američani še bolj. Ne potrebuje vsak človek kulture. Tisti, ki jo, je bogatejši, močnejši, družbeno ozaveščen. In takšnih ljudi ni veliko. Vendar prav tista manjšina, ki jo zanima umetnost, in pa tisti, ki jo ustvarjajo, pomenijo identiteto naroda."

(Vinko Möderndorfer, pesnik, pisatelj esejist, gledališki in filmski režiser, o tem, da je umetnost postavljena ne v drugi, ampak deseti plan družbenega dogajanja; v intervjuju za Dnevnikov Objektiv)