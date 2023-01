»Antijanšizem ni dovolj za uspešno vladanje«

IZJAVA DNEVA

"Vlada se zanaša na to, da je njen antijanšizem dovolj za uspešno vladanje. Pa ni. To ne more nadomestiti pomanjkanja znanja in izkušenj. Antijanšizem je uspešen politični program za zmago na volitvah. Je pa premalo za uspešno vladanje. Za uspešno vladanje je treba znati razumeti in reševati probleme. In antijanšizem ti tega ne dá."

"Tu ima vlada povsem personalno težavo: veliko posameznikov sedanje vladne garniture je bilo osebnih žrtev janšizma. Zato je razumljivo, da je antijanšizem za njih ključen, celo zadosten del njihovega političnega delovanja. A za slovensko družbo je to premalo. Noben revanšizem ni uspešna oblika reševanja družbenih problemov. In nenazadnje, vlada je v mesecih delovanja dokazala, da imajo nekateri njeni člani in kadri resne probleme z narcisizmom. Večje kot Pahor."

(Socialna antropologinja in kolumnistka Vesna V. Godina v Večerovi kolumni o tem, da noben revanšizem ni uspešna oblika reševanja družbenih problemov)