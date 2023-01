Zapuščenega tiča tožba

Danes je nov dan

Potem ko je užaljen mali moški svoj ego poskušal potolažiti z objavo fotografije mednožja svoje nekdanje žene, so mu bili mediji s pozornostjo večinoma v uteho: on je "objavil", malo "šokiral", kvečjemu "povzročil škandal". Ta "on" je "znan slovenski športnik", "znan Slovenec", "olimpijec", ona pa je reducirana na svoje mednožje, pač, pička. Ima kdo screenshot?

Maščevalna pornografija (revenge porn) je v številnih državah z zakonom prepoznana kot prekršek, a jasno je, da pri njej ne gre za ta ali oni individualen spor ali zamero. Mizogina objektivizacija žensk je namreč strukturni predpogoj, da nekemu bedaku kaj takega sploh pade na pamet.

Resda raziskave kažejo, da nekaj več žensk kot moških pošlje golo fotografijo partnerju, s katerim so v resni zvezi, a več kot dvakrat toliko moških kot žensk svojo goloto podeli z osebo, ki je sploh ne poznajo ali pa jo poznajo le prek interneta. In kaj ženske naredijo s prejetimi slikami moških mednožij (unsolicited dick pics), mislite?

Agrument ustvarja Danes je nov dan.