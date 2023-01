»Slovenija ni tako siromašna, da ne bi mogla biti (še) radodarnejša«

IZJAVA DNEVA

"A ne glede na to, kaj je bil sprožilni moment za serijske zahtevke za povišice v javnem sektorju, sem še vedno prepričan, da Slovenija — namreč kot država, proračunsko — ni tako siromašna, da ne bi mogla biti (še) radodarnejša. Seveda pa bi za to bila potrebna bistvena prerazporeditev bogastva. Ali imetja, da ne bo zvenelo preveč pretenciozno."

"Slovenija ni siromašna zato, ker ne bi imela dovolj, ampak zato, ker nima izdelanih prioritet. Ali še bolje: postaviti si je treba nove, drugačne cilje in prioritete. Dati prednost tistemu, v čemer je Slovenija ne samo lahko res dobra, temveč tistemu, od česar bomo državljani vsi skupaj tudi največ profitirali. Ne samo posamezniki."

(Novinar in kolumnist Marko Crnkovič o drugačnih ciljih in prioritetah; via Večer)