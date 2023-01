Ha, ha, neumni bogataši

Danes je nov dan

Življenje bogatih je od nekdaj intrigiralo množice. Hollywoodska industrija in predvsem televizijske serije to našo voajersko potrebo spretno zadovoljujejo že desetletja. V zadnjem času pa je v produkciji popularne kulture možno opaziti trend, ki bogataše riše v negativni luči in si skozi satiro privošči celo zametke razredne kritike.

Ker v 21. stoletju ob vedno bolj otipljivi neenakosti golo slinjenje nad razkošnimi življenji bogatašev ni več okusno, so npr. liki iz serij Succession in White Lotus ali filmov The Menu in Triangle of Sadness prikazani kot žalostni, grozni ljudje, polni karakternih napak in psihičnih motenj. Ob njih se lahko srednji sloj privoščljivo kremži z manj slabe vesti.

Ob analizi trenda se postavlja vprašanje, ali lahko popularna kultura služi kot konstruktiven katalizator za krepitev razredne zavesti ali gre zgolj za "caviar cope" oziroma variacijo Nietzschejeve suženjske miselnosti.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.