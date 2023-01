»Zgodovina mora ostati v rokah zgodovinarjev, ne politike«

IZJAVA DNEVA

"Tukaj sledimo strokovnim pomislekom, izpostavljenih že ob ustanovitvi: da nima ustreznih prostorov, nima ustanovne zbirke, saj so artefakti v muzeju novejše zgodovine in drugih tovrstnih ustanovah po Sloveniji. Tukaj smo združili dve nacionalni ustanovi, pri čemer ni bilo podlage za nacionalno razpravo,. Muzeji so v zadnjih letih doživljali sistemsko zanemarjenost, treba jih je sistemsko podpreti, jim pomagati, da se bodo posodobili. Zgodovina mora ostati v rokah zgodovinarjev, ne politike."

(Ministrica za kulturo Asta Vrečko v odgovoru Združenju za vrednote slovenske osamosvojitve (VSO), o združitvi Muzeja novejše zgodovine Slovenije in Muzeja osamosvojitve Slovenije v nov javni zavod, Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije)