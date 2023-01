Nič nas ne sme presenetiti

Danes je nov dan

V ponedeljek se je (spet) pripetil prometni kolaps, ko smo na zasneženih cestah podirali številne neslavne rekorde in se, ujeti v pločevini, razburjali zaradi zamud.

V Jugoslaviji so državljani svoje znanje in veščine za ukrepanje ob nesrečah preverjali in krepili z akcijami, ki so potekale pod sloganom Nič nas ne sme presenetiti. A zdi se, da nas je odmik od nekdanje skupne države stal tudi splošne pripravljenosti: preseneti nas vsako sneženje. Policija šele po številnih zdrsih tovornih vozil prične z izločanjem tovornjakov iz prometa, vozila za pluženje in posip cest pa svojega dela zaradi dolgih kolon niti ne morejo opraviti.

Seveda drži, da je Slovenija tranzitna država, ki jo vsak dan prečka množica tovornih vozil, pa tudi, da danes večino nakupov opravimo preko spleta, a je skrajno nedopustno, da policija skrbi za varnost predvsem tako, da voznike nagovarja, naj ostanejo doma, če njihova pot ni nujna, ter se jezi na tiste, ki si tega ne morejo privoščiti.

