Bodo reformo napisali predvsem zdravniki, ki si ne bodo kratili možnosti priti do dragega avtomobila?

IZJAVA DNEVA

"Da nam je Finska všeč, je jasno že dalj časa. Finska je bila navdih za reformo šolskega sistema, iz Finske smo uvozili oklepnike za našo vojsko. Zakaj torej Finska ne bi bila zgled tudi za reformo našega zdravstvenega sistema? "

"Kaj natanko je mislil minister za zdravje Danijel Bešič Loredan, ko je omenil, da 'vlada namerava pri reformi slovenskega zdravstva slediti zgledu Finske in Estonije', ni povsem jasno. Minister je sicer govoril o finskem modelu nadzora nad investicijami v zdravstvu in strukturni prenovi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije po estonskem modelu. Kakšni so dejanski načrti in kako bo v prihodnje organizirano javno zdravstvo, danes ne ve nihče. Čudno pa bi bilo, če se ne bi ohranila 'pravica' do dela v javnem in zasebnem sektorju. Reformo bodo tako ali tako napisali predvsem zdravniki, ki si ne bodo kratili možnosti priti do dragega avtomobila."

(Zgodovinar in kolumnist dr. Stefano Lusa v Dnevnikovi kolumni o tem, da bo vlada pri reformi zdravstva sledila Finski in Estoniji)