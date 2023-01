Če nergač na rajžo gre

freepik

V življenju gradimo odnose z različnimi ljudmi – družino, prijatelji, partnerji, sodelavci. Nekateri odnosi se okrepijo, drugi zbledijo. V času odraščanja največ časa preživimo z (razširjeno) družino in prijatelji. Starejši ko smo, več smo doma, s partnerji in otroki ali sami s seboj.

Velik del odraslega življenja preživimo tudi s sodelavci. Zato je pomembno, da je naše delovno okolje prijazno in spodbudno ter da vlagamo v kakovostne odnose. Zdravi odnosi nas ohranjajo pri zdravi pameti.

Zdi se, da je na družbenih omrežjih neskončno morje nergačev in pametnjakovičev. Vsakdo vtika nos, kamor ni treba, vsakdo je strokovnjak za vse; od pluženja, športa, javnega sektorja do politike. A odgovor sitnim nergačem ne sme biti brezbrižnost.

Na krivice se je treba odzivati, za sočloveka nam mora biti mar. Pametovanje in sarkazem nadomestimo z empatijo, vzemimo si čas zase in za svoje bližnje. Prenehajmo z doomscrollanjem in raje pokličimo babico, očeta, najboljšo prijateljico.

