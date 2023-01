Temna resnica

Kaj si misliti o državi, kjer ministrstvo izda navodilo, naj bodo upravne enote posebno pozorne, ko slovenske državljanke napovejo sklenitev zakonske zveze z državljani afriških držav?

Leta 2017 so pripadniki romske skupnosti zahtevali svoje pravice v Ljubljani

© Borut Krajnc

Kar se prijav diskriminacije tiče, danes v Sloveniji izstopata dve skupini ljudi: prva so invalidne osebe, skoraj enako velika skupina ljudi pa trpi diskriminacijo na podlagi narodnosti, rase ali etnične pripadnosti. Diskriminacija pa ni zgolj prazen, novodoben pojem, pač pa pomeni neenako, slabšo obravnavo ljudi v javnosti, v zaposlitvenem postopku, pred državnimi organi, v zdravstvenih in drugih ustanovah, v trgovinah in lokalih … In v tem primeru so slabše obravnavani in s tem diskriminirani ljudje, ki so videti drugače, ki govorijo nekoliko drugače, ki imajo nekoliko drugačno polt …