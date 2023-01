Finski model

Minister za zdravje Bešič Loredan nam za zgled ponuja Finsko. Toda tam imajo medicinske sestre večjo vlogo kot pri nas.

Robert Golob in Danijel Bešič Loredan sta ta teden predstavila prioritete zdravstvene reforme. Nekateri cilji, kot sta ukinitev dopolnilnega zavarovanja in razmejitev javnega in zasebnega, so se prestavili za leto dni naprej. (Na fotografiji ob obisku celjske bolnišnice

© Katja Kodba, STA

Stresnega testa je konec in reforme slovenskega zdravstva se lahko začnejo, je minuli teden naznanil zdravstveni minister Danijel Bešič Loredan. »Vlada namerava pri reformi slovenskega zdravstva slediti zgledu Finske in Estonije,« je napovedal. Natančneje, od Estonije naj bi prekopirali njihovo zdravstveno digitalizacijo, predvsem sistem elektronskih kartotek, pri reformi drugih delov zdravstvenega sistema, kot sta organizacija in financiranje, pa naj bi sledili finskemu modelu.