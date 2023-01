Oltar domovine

Kako je odločitev o združitvi dveh muzejev v enega sprožila ognjevit odziv čistokrvnih osamosvojiteljev

Štirje veliki osamosvojitelji so prepričani, da je združenje dveh muzejev napad na slovensko državnost, požig njenih korenin in izdaja.

© Borut Krajnc

Če bi poslušali samo osamosvojitelje, Janeza Janšo, Dimitrija Rupla, Jelka Kacina in Lojzeta Peterleta, bi se zdelo, da Sloveniji grozi apokalipsa, večno pogubljenje. Pravijo, da se dogaja »oblastno lomastenje in grobo uveljavljanje politične sile«, odločitve vlade so »nedržavotvorne, nepotrebne in škodljive«, vse skupaj naj bi vodilo k »zgodovinskemu izbrisu«, vlada pa naj bi kot kolektivni organ povlekla »izdajalsko potezo«. Napovedani so protesti, pripravlja se interpelacija, hkrati pa konspirativno nastaja »akcijski načrt v obrambo samostojnega muzeja osamosvojitve«. Zakaj toliko hude krvi?