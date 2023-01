Goriška občina je sprejela predstavnike nekdanjih borcev fašistične enote X Mas

Reinterpretacija preteklosti

Protifašističen protest v Gorici zaradi občinskega sprejema nekdanjih borcev fašistične enote X Mas

© ANPI VZPI Gorizia-Gorica, Facebook

Na sedežu goriške občine so prejšnji konec tedna – zdaj že tradicionalno – sprejeli predstavnike odreda nekdanjih borcev fašistične enote X Mas; ti so položili venec pod spominsko znamenje, posvečeno deportiranim v Jugoslavijo. Gre za nekdanje pripadnike nekoč elitne enote Mussolinijeve Italijanske socialne republike, ki se je bojevala pod poveljstvom nacistov. Veterani in predstavniki odreda se vsako leto zberejo ob obletnici poraza, ki ga je enota doživela januarja 1945, ko je partizanom brigade Srečka Kosovela v Trnovem uspelo poraziti bataljon Fumine.