»Ne potrebujemo institucij, ki bi se nominalno imenovale po osamosvojitvi«

IZJAVA DNEVA

“To je prazen, lažen projekt brez prostorov, brez zbirke, s komaj nekaj zaposlenimi, ki niso opolnomočeni, da bi se s tako pomembno temo, kot je osamosvojitev, resno spopadli, jo raziskali in predstavili. In takih majhnih muzejev imamo v Sloveniji preveč, zato je potrebno pogledati širšo sliko in se tega problema lotiti celovito.”

“Ob osamosvojitvi smo verjeli v moč dediščine, ki jo Slovenija ima, verjeli smo, da lahko svoje institucije preobrazimo v institucije, ki bodo lahko delovale na evropskem nivoju. Tisti, ki verjamemo v vrednote osamosvojitve, še vedno delamo v tej smeri. Zaradi tega ne potrebujemo institucij, ki bi se nominalno imenovale po osamosvojitvi."

(Državni sekretar na ministrstvu za kulturo Matevž Čelik Vidmar v oddaji N1 STUDIO , kjer je bil gost tudi nekdanji minister za informiranje Jelko Kacin, o Muzeju slovenske osamosvojitve in združitvi z Muzejem novejše zgodovine Slovenije)