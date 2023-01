Lepa, mlada ...

Yogi / Wikimedia Commons

Jeseni je v ZDA zaokrožil trend, ki je spodbudil natakarice k nošenju kitk za višje napitnine – pretežno od starejših moških in ob spremljavi obscenih pripomb. Za družbo, ki hiperseksualizira mladost, ni čudno, da nagrajuje ženske, ko izgledajo mlajše. Za ženske, ki so vsakodnevno postavljene pred izbiro med telesno in finančno varnostjo, pa je to pogosto vprašanje preživetja.

Od Barbik in lutk Bratz, bikinijev za deklice in fetiša "seksi šolarka" do pritiska nad ženskami po depilaciji, gladki koži in barvanju sivih las – naša družba ima velik problem s seksualizacijo otrok, predvsem deklic. Ta korenini globoko v seksizmu naše družbe, ki mlade, naivne in ubogljive ženske vidi kot hiperseksualne, saj stereotip o ženstvenosti kot šibki in otročji spodkopava njihove sposobnosti, da kot odrasle osebe prevzamejo pomembne vloge v družbi.

Da se ženskam ne bi bilo več treba odločati med dehumanizacijo in ekonomsko nestabilnostjo, bo tako za začetek treba moški pogled usmeriti stran od – otrok.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.