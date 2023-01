»Edini stabilen rezultat, ki ščiti varnost Zahoda, je, da Rusija izgubi«

IZJAVA DNEVA

"Putin bo trdil, da rdeče črte obstajajo, a njegove ponavljajoče se grožnje o uporabi jedrskega orožja – vse od začetka invazije – so bile prazne. Vse odločitve, ki jih sprejme, bodo vedno odvisne od tega, kako bo ocenil tveganje v primerjavi s koristmi."

"Vse, kar ni ukrajinska zmaga, pomeni, da je Rusija v boljši situaciji, kot je bila pred invazijo. In takšen izid bi bil popolnoma nevzdržen. Poslal bi signal, da je agresija nagrajena, kar bodo opazili po vsem svetu – tudi na Kitajskem."

"Edini stabilen, vztrajen rezultat, ki ščiti varnost Zahoda ter mednarodno pravo in moralo, je, da Rusija izgubi. A pomembno je tudi, da Zahod Rusiji zagotovi, da jih nihče ne bo ogrožal, če se bo umaknila v svoje mednarodno priznane meje. To bo tudi varen in stabilen izid za Rusijo."

(Nigel Gould-Davies, nekdanji veleposlanik Združenega kraljestva v Belorusiji, pred tem pa je delal tudi na britanskem veleposlaništvu v Moskvi, v pogovoru za CNN. Diplomat je sicer tudi avtor članka za časnik The New York Times z naslovom Putin nima rdeče črte; via 24ur.com)