»Občutek, da se nič ne da narediti, je ideološki konstrukt«

IZJAVA DNEVA

"Prepričan sem, da bi marsikaj lahko bilo drugače in da se v resnici da res veliko spremeniti, a sprememba seveda ni v interesu ljudi z močjo, ljudi s kapitalom. Občutek, da se nič ne da narediti, občutek nemoči ni nekaj, kar pride kar samo od sebe, ni neko zgolj dano dejstvo, ampak je ideološki konstrukt. Po mojem mnenju je to posledica političnega programa, ki nam vsiljuje neoliberalno logiko in ki nas nenehno prepričuje, da je človek sebično bitje, ki sledi zgolj lastnim interesom in ki na vseh področjih spodbuja individualizem."

(Gledališki režiser Žiga Divjak o tem, da si je treba prizadevati, da se stvari spremenijo tudi na širši družbeni ravni, ne zgolj le osebni; v intervjuju za MMC RTV Slovenija)