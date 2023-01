So resničnostni šovi tipa Sanjski moški nevarnejši od kulturnega ministrstva Vaska Simonitija?

IZJAVA DNEVA

"Ta poplava populističnih režimov, ki jo opazujemo po vsem svetu, ta spoj med new ageem, kriptovalutami, repatriarhalizacijo in fašizmom, skupaj z darknetom in družabnimi omrežji, predstavlja izvrsten humus za razrast fašističnih smeti, ki se preoblačijo v svetleče pop preobleke novih upornikov in s tem postajajo vedno bolj privlačne za mlade in horde razočaranih in ponižanih, ki iščejo krivca."

"Nemara so resničnostni šovi tipa Sanjski moški nevarnejši od kulturnega ministrstva Vaska Simonitija. Zato je na primer Igra prestolov, ki legitimira gledalčev užitek pri gledanju poniževanj žensk in prepričanje, da je naravno stanje človeštva fašistična horda, nabita s seksualnim gonom po smrti, invazivnejša kot odkrita fašistična propaganda."

"Alt-right in podobna neonacistična gibanja uspešno nagovarjajo srca in duše vseh tistih, ki so siti kulturnih moralizmov, razraščanja politik spola, politične korektnosti in omejevanja svobode govora, predvsem pa tistih množic, ki so zaradi socialnega položaja izključene do dostopa materialnih dobrin, ki smo jim včasih rekli luksuz."

(Gledališki režiser Sebastijan Horvat se sprašuje, v čem Brechtov tekst Strah in beda Tretjega rajha korespondira s časom, ki ga živimo; v intervjuju za Delovo Sobotno prilogo)