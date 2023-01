Se vladajoči zavedajo, zakaj so bili izvoljeni?

IZJAVA DNEVA

"To dokazuje, da za aktualno levosredinsko vlado ni največja težava opozicija ali SDS, saj stranka kot taka, pod taktirko večnega vodje, ne preseneča, ampak so akutne klice nevarnosti za vlado Roberta Goloba v njenih vrstah. Zato se ob imenovanju rekonstruirane vlade sprašujemo, ali je levosredinska vlada osemmesečni premor, ki ji ga je omogočila SDS, dobro izkoristila za ustroj vladnega in državnega aparata za učinkovito izvajanje politik. Da vladajoča koalicija politično vendarle dozoreva, potrjuje preglasovanje veta državnega sveta, čeprav je sprva kazalo, da bo moral Robert Golob pri pomembni ustavni temi, to je tajnem sledenju za potrebe carine, prvič narediti korak nazaj. V koaliciji so (pa kar koli si mislimo o tem) poiskali pragmatično rešitev, s katero lahko večina mirno živi. S pragmatizmom v politiki načeloma ni nič narobe, dokler se vladajoči zavedajo, zakaj so bili izvoljeni. Upajmo."

(Novinar Zoran Potič v Dnevnikovem komentarju o tem, da je absurdno, da je Slovenija šele januarja dobila vlado, kakor so si jo zamislili zmagovalci volitev pred dobrimi devetimi meseci)