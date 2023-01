»Osamosvojitelji« od države terjajo hvaležnost za to, kar so zanjo naredili

IZJAVA DNEVA

"Muzej slovenske osamosvojitve (MSO) je ustanovila Janševa vlada pred dvema letoma v želji, da bi popularizirala intimne opcije iz tistega obdobja in dala vzgojno vedeti, kakšen bogaboječe hvaležen odnos je treba gojiti in kazati do osamosvajanja. Da MSO v teh dveh letih še niti ni res zaživel, je seveda zgovorno. Osamosvojitelji so si ga ustanovili iz prestiža. In to ne glede na to, ali so ga (bili) sposobni realizirati - in ali ga je (ali bi ga bila) sposobna realizirati država pod eno ali drugo vlado. Pravzaprav so si ga ustanovili na račun države, od katere zdaj terjajo hvaležnost za to, kar so zanjo naredili."

"Pred več kot tridesetimi leti te hvaležnosti niso pričakovali ali je celo niso hoteli. Ali vsaj ne od tedanjega predsednika. Kučanu so leta 1992 v plastični vrečki iz užaljenosti vrnili odlikovanja, ki jim jih je podelil, leta 2022 pa so njegovemu nezamerljivemu nasledniku - ker Pahor pač slučajno ni (bil) zlopamtilo - namignili, da bi bili odlikovanja vendarle pripravljeni vzeti nazaj. Rečeno, storjeno! In kaj so s to drugo gesto povedali? Povedali so, da ni pravega osamosvojitelja brez odlikovanja in brez muzeja. Dokler so živi, pač ne morejo imeti spomenika - lahko pa si privoščijo odlikovanje in muzej.

(Kolumnist Marko Crnkovič o tem, ko so "osamosvojitelji" Rupel, Janša, Peterle in Kacin aktualni vladi postavili ultimat, da do 10. februarja prekliče odločitev ministrice za kulturo, da samostojnega MSO ne bo; via Večerova priloga V nedeljo)