Podnebni razkol

Sam Forson / Pexels

Na področju okoljske politike je še veliko manevrskega prostora za izboljšave. Namesto iskanja okolju prijaznih obnovljivih energetskih virov raje iščemo poceni možnosti, ki dodatno bremenijo že tako onesnaženo okolje. V Italiji, kjer okoljevarstvene organizacije iščejo ravnovesje med čistejšo energijo in vplivom na videz pokrajine, se je razkol glede iskanja ustreznih rešitev nedavno le še poglobil. Načrtom za izgradnjo novih vetrnih elektrarn pa nasprotujejo predvsem domačini.

Vseeno pa nas tovrstni diskurz ne sme preslepiti, saj kot družba vendarle večinsko razumemo, da se moramo zoperstaviti podnebnim spremembam. Ne smemo nasedati umetno ustvarjenim in poglobljenim konfliktom ter verjeti, da ukrepi, v katere verjamemo sami, v družbi nimajo večinske podpore. Lep primer ustvarjanja konflikta, kjer ga ni, je bila četrtkova Tarča. Imamo uradna priporočila glede uživanja mesa in vsi se strinjamo, da bi bil velik korak (tako za okolje kot za naše zdravje) že to, da bi jih upoštevali.

