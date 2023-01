Hrvaški novinar / »Poglejte Slovenijo. Na oblast pride Janša in da na televizijo svoje ljudi.«

"Poglejte Slovenijo. Na oblast pride Janša in da na televizijo svoje ljudi. On mora oditi, ker pač imate demokracijo, ampak njegovi propagandisti na televiziji ostanejo. Vi to potem rušite in dobite etiketo, da komunisti in liberalci spet čistijo javno televizijo. »Kaj ste pa vi nam delali?« In tako se stvari vrtijo. Ves čas je enako. Zakaj to tako vidim? Ker razumem Hrvaško in poznam televizijo. Politiki pa ne razumejo, da smo novinarji skupina zelo zanimivih in samostojnih ljudi, ki jih oni po nepotrebnem prezirajo, oni pa z nadzorom televizije niso dosegli nič. Obvladovali so jo komunisti, pa je zmagal Tuđman. Tuđman je vladal, pa je na volitvah zmagal Račan. Račan je vzpostavil soliden nadzor, pa je ponovno zmagala HDZ. V naših fragmentiranih državah na volitvah ne zmaga televizija. Televizija, roko na srce, tega niti ne zna. Tudi blatenje televizijskih novinarjev, ki je splošna praksa, ne proizvede zaželenega učinka. Televizijci so to, televizijci so ono. Takšen odnos ne pripelje do tega, da bi bila televizija v funkciji konkretne politike."

(Dolgoletni novinar Goran Milić, ki je bil v svoji obsežni medijski karieri tudi kolumnist Mladine in spremljevalec nekdanjega jugoslovanskega predsednika Josipa Broza - Tita na svetovnih turnejah, o tem, da je vse ves čas enako; v intervjuju za Dnevnikov Objektiv)