Discipliniranje koalicijskih partnerjev?

IZJAVA DNEVA

"Prejšnji teden se je na Brdu pri Kranju odvil koalicijski vrh. Kak dan pred tem so mediji pisali, da zaradi tega raste politična napetost. Premier Golob je glede nove ureditve, reforme in reševanja zdravstvenega sistema napovedal aneks h koalicijski pogodbi in izrazil je pričakovanje, da naj bi ga podpisali tudi vsi koalicijski poslanci. Šlo je za utrditev političnega položaja, kajti leto 2023 je premier označil kot leto številnih reform, poleg zdravstvene tudi šolske, pokojninskega sistema, tudi v stanovanjski politiki. Toda pri koalicijskih partnerjih so se mestoma vzbudili strahovi, da podpis aneksa pomeni discipliniranje koalicijskih partnerjev."

(Novinar Janez Markeš o koalicijskem vrhu, kjer je premier Robert Golob napovedal aneks h koalicijski pogodbi; via Delova Sobotna priloga)